Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social; il suo percorso ad Uomini e Donne le ha dato modo di farsi conoscere, ottenendo molteplici consensi da parte del pubblico ed altrettanti critiche.

La sua storia con Andrea Damante, il bel tronista conosciuto negli studi del programma, ha appassionato milioni di fan e quando tra i due le cose si sono interrotte, sono stati in tantissimi a sperare in un possibile ritorno di fiamma.

Al momento entrambi sono legati a nuove persone: Giulia è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta e Andrea vive una relazione con l’attrice Elisa Visari. In questi giorni sono ad ogni modo tutti nello stesso posto, Giulia con le amiche e Andrea con Elisa si trovano a Mykonos per trascorrere qualche giorno di vacanza tra un impegno e l’altro.

I fan, non appena hanno visto i tag e le storie di Giulia e Andrea negli stessi luoghi, hanno anche ipotizzato un possibile ritorno di fiamma, non alimentato poi dalle condivisioni di Elisa sul suo profilo, che la ritraggono insieme al suo fidanzato. Ad ogni modo la De Lellis si sta vivendo spensierata i suoi giorni in Grecia anche se durante un concerto, una gaffe ha scatenato il web.

Che cosa è successo al concerto

Giulia si trovava al concerto di Lana Del Ray ed ad un certo punto, come suo solito fare, ha condiviso un video sul suo profilo in cui la cantante era intenta a cimentarsi in un brano e Giulia ha inserito all’interno la canzone. Qualcosa è però andato storto, in quanto la De Lellis ha inserito il brano sbagliato. Il web ha subito notato l’errore e ha finito per attaccare l’influencer, ritenendola ignorante in materia: “Ti vuoi spacciare per Lana Del Ray ma non conosci nemmeno le sue canzoni”.

Come spesso accade però, Giulia non ha tralasciato questi attacchi, riprendendo i commenti degli hater più simpatici e condividendoli sul suo profilo.