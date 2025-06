Giulia De Lellis, racconta come procede la gravidanza: “Ho organizzato il parto”

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis ha di certo suscitato molto clamore. L’influencer non ha mai tenuto nascosto il suo desiderio di voler diventare madre, ma nessuno si sarebbe mai aspettato Tony Effe come futuro padre.

Nonostante venga inondata di domande sulla futura “Priscilla”, l’ex corteggiatrice di “Uomini E Donne”, cerca di affrontare più argomenti e non ridurre tutto al solo nucleo maternità.

Recentemente, tuttavia, ha fornito qualche aggiornamento sul tema. Ha, infatti, raccontato di aver trascorso le ultime settimane, in giro tra ospedali e dottori, per via della questione parto. Le sue parole:”Chi ha figli o aspetta come me sa molto bene che il parto è una pratica.“

In realtà, non si sa effettivamente da quanto la Lellis sia incinta. L’annuncio è arrivato a Maggio. Al tempo, la pancia era già evidente. Tutto ciò, lascia pensare che, ormai, l’influencer sia giunta ad un buon punto di questo cammino dalla durata di 9 mesi. Proprio per questo motivo, ha preferito organizzare già il momento finale. Non resta, dunque, che aspettare l’arrivo della piccola Priscilla.

A non contenere l’entusiasmo è anche il papà. Il noto rapper, spesso, torna sull’argomento. Per rendere questi giorni indimenticabili, Giulia gli ha fatto un regalo. Tony, infatti, ha ricevuto dalla sua lei un anello che non passa facilmente inosservato. Si tratta, infatti, di un gioiello con una P gigante.