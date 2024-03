Giulia De Lellis, i motivi della rottura con Beretta spiegati da Fabrizio Corona

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è giunta al termine dopo più di tre anni insieme, sorprendendo molti poiché sembravano una coppia molto unita e innamorata. Tuttavia, purtroppo, anche le relazioni più belle non sono immuni dai cambiamenti. La rottura tra l’influencer e l’imprenditore bresciano sembra essere stata causata da divergenze familiari, in particolare legate alla madre di Carlo, Umberta Gnutti Beretta.

Parla Fabrizio Corona: “La mamma contro il matrimonio”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Corona su Dillinger News, Giulia avrebbe manifestato il forte desiderio di matrimonio e di costruire una famiglia: “È sempre stato chiaro quanto fosse forte in lei il desiderio di maternità. E così, seduti a un tavolino, si parla della famosa richiesta di matrimonio e di mettere su famiglia. Ma la verità è che lui, innamorato perso di lei, l’avrebbe sposata e ci avrebbe fatto un figlio.

Ma in quella famiglia Giulia non è ben vista e chi comanda, chi gestisce l’impero patrimoniale e il potere è Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo. È stata lei ad aver detto categoricamente di no al matrimonio. Lei manipola e comanda suo figlio. Anche perché quello che Carlo ha dipende da lei. Per questo lui, messo davanti a una scelta, quella tra Giulia e l’impero di famiglia, ha deciso di ascoltare la mammina“.

Fabrizio Corona ha concluso: “Ecco allora che Giulia ha preso i bagagli e bagaglini e ha continuato la sua vita da sola, sempre in cerca di quel sogno che prima o poi si avvererà per una donna di carattere come lei”.