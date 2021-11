Giulia De Lellis, IG Story fa parlare: frecciatina ad Andrea? Il commento dell’influencer

Dalla sua avventura a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha macinato successi su successi. Recentemente a finire nel mirino dei social è stata una sua IG Story, che a portato in molti a pensare che fosse una frecciatina rivolta ad Andrea Damante, suo ex fidanzato. Davanti a questa ipotesi, è giunta la risposta dell’influencer romana.

FRECCIATINA A DAMANTE? – La love story tra Andrea Damante e Giulia è rimasta nel cuore dei fan del dating show. Il loro percorso ha appassionato i telespettatori, portandoli a seguirli anche fuori dal programma.

La loro relazione, però, è naufragata a causa dei tradimenti da parte del dj veronese. Da questa esperienza, è nato il primo libro dell’ex corteggiatrice: “Le corna stanno bene su tutto”. Dopo un breve ritorno di fiamma con l’ex tronista, la De Lellis ha ritrovato l’amore al fianco di Carlo Beretta.

Una recente storia dell’influencer ha però fatto pensare che fosse una frecciatina rivolta all’ex fidanzato. Nella IG Story in questione si vede la nipote Matilde vestita in tema natalizio, con tanto di cerchietto con le corna luccicanti da renna. Ad accompagnare lo scatto è la descrizione: “È proprio mia nipote, si…”.

Nel vedere questa storia, in molti hanno pensato che fosse una frecciatina rivolta a Damante. Davanti a queste teorie, è intervenuta Giulia De Lellis a chiarire ogni dubbio: “Intendevo per l’amore e lo spirito natalizio (al 20/11 è già in mood Fatina del Natale). Non per le corna che fatalità ha ovunque ma it’s ok! Effettivamente… non avevo notato!”.