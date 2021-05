Giulia De Lellis, il commento sotto la sua foto che non sfugge ai fan: “La mia dolce metà”

Spesso protagonista della cronaca rosa, Giulia De Lellis sa come far tenere alta l’attenzione su di sé. Molto attiva sui social, ogni sua foto non sfugge all’occhio attento dei suoi tanti fan. A dimostrare ciò è una delle ultime foto condivise su Instagram, dove non sono mancati i commenti, tra cui quello del suo Carlo Beretta.

LA FOTO CON TOMMY – Nel corso della sua carriera da influencer, Giulia ha dimostrato di voler condividere con i suoi fan ogni sfaccettatura della sua vita. A testimoniarlo è anche una delle ultime immagini che ha voluto condividere su Instagram. Nelle foto in questione, scattate nella giornata di domenica, la De Lellis si è mostrata serena, in compagnia di Tommaso, il cagnolino preso durante la sua storia con Andrea Damante, e Carlo, suo attuale fidanzato.

Non è sfuggito agli utenti il tenero commento che il rampollo della famiglia Beretta ha lasciato sotto la foto dell’ex corteggiatrice. “My sweet half”, ossia “La mia dolce metà”, ha così scritto pubblicamente. Una breve, ma dolce frase che ha confermato ancora una volta come le cose per la coppia vadano più che bene.

Carlo e Giulia si sono infatti messi insieme durante l’estate scorsa, lasciando molti utenti del web e appassionati di gossip senza parole. Infatti, nel corso del 2020 l’influencer era tornata insieme ad Andrea Damante, con cui aveva già avuto una storia. I due si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne, facendo innamorare il pubblico con la loro storia.

Nonostante questo ritorno di fiamma, dove i due hanno anche deciso di prendere anche Tommy, l’amore tra i due è finito. Sembra infatti che i due ex volti del dating show abbiano definitivamente voltato pagina. Se Giulia De Lellis è felice al fianco di Carlo, il dj veronese è attualmente fidanzato con Elisa Visari.