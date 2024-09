Giulia De Lellis, il dettaglio piccante sui social che ha divertito i fan

Negli ultimi tempi, Giulia De Lellis è stata al centro di molte discussioni riguardanti la sua relazione con il rapper Tony Effe. Da quando sono sparite le foto insieme sui social, molti fan si sono chiesti se la coppia fosse ancora unita, soprattutto dopo il noto litigio tra Tony Effe e Fedez.

Tuttavia, alcuni indizi nelle immagini pubblicate da De Lellis sembrano suggerire che la loro storia d’amore continui senza problemi. Dettagli rintracciabili in alcuni scatti condivisi dall’influencer, che sembrano provenire dalla casa di Tony Effe, alimentano ulteriormente i sospetti.

Il dettaglio piccante che ha divertito i fan

In piena bufera tra Tony Effe e Fedez, Giulia De Lellis ha cercato di mantenere un basso profilo, evitando il clamore mediatico. Con la situazione che pare essersi calmata, l’influencer è tornata a far parlare di sé con un episodio curioso.

In una storia Instagram, De Lellis ha postato una foto scattata in un ascensore. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi follower non è stata la foto in sé, ma un dettaglio decisamente imbarazzante: sulla porta di legno dell’ascensore dietro di lei, era disegnato un organo genitale maschile.

L’episodio ha divertito il web e sembra che molti seguaci abbiano segnalato il particolare alla De Lellis, che ha prontamente condiviso un’altra immagine, probabilmente per scherzare sull’accaduto. In perfetto stile De Lellis, sembrava voler dire: “Sì, me ne sono accorta e l’ho fatto per strapparvi un sorriso”.