Giulia De Lellis, il perché dietro al gelo con Chiara Ferragni: “Se l’è presa perché…”

Recentemente intervistata da Fanpage.it, Giulia De Lellis ha parlato di un’altra chiacchieratissima influencer. L’ex corteggiatrice, infatti, ha spiegato il motivo dietro l’unfollow da parte di Chiara Ferragni.

“Se l’è presa perché…” – Oltre a parlare dei suoi ex, dei suoi attuali rapporti con questi ultimi e dell’idea che ha dell’amore, Giulia ha anche parlato della Ferragni. L’imprenditrice digitale, negli ultimi mesi spesso al centro del gossip, non compare tra i milioni di seguaci della De Lellis.

A spiegare il perché l’influencer abbia smesso di seguire l’ex volto di UeD è stata proprio quest’ultima. L’influencer di Pomezia, infatti, ha ammesso che il tutto sarebbe avvenuto dopo aver condiviso una frase di Selvaggia Lucarelli in cui veniva citata proprio l’ex moglie di Fedez.

“Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato“, ha così spiegato Giulia De Lellis.

L’ex corteggiatrice ha ammesso di aver scritto subito alla collega per tentare un chiarimento, ma dall’altra parte c’è stato il gelo: “Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo “spero che tu non te la sia presa“. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.