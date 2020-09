Giulia De Lellis, il suo post su Instagram: non sfugge un dettaglio

Una delle regine del gossip è certamente Giulia De Lellis, protagonista della cronaca rosa dall’inizio del lockdown. L’influencer si è sempre mostrata attiva sui social, assentandosi nell’ultimo periodo per via di problemi di cuore. Solo oggi la ragazza ha voluto sfogarsi, lasciandosi sfuggire un dettaglio che ha subito mandato in confusione i follower.

“Per me l’anno vero inizia a Settembre” – Certamente l’ex corteggiatrice non si aspettava un finale di stagione del genere. Tornata insieme con il suo storico e forte amore, Andrea Damante, sembrava aver ritrovato il sorriso. Nel vedere la loro storia a gonfie vele, c’era chi aveva sperato di vedere la De Lellis in abito bianco o, addirittura, con il pancione. Le speranze di tutti, però, si sono spente nell’ultimo periodo. Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, tra i due la storia sarebbe già giunta al capolinea.

Nonostante l’assenza sui social, Giulia ha sempre preferito essere chiara con i suoi tanti fan. Anche questa volta ha voluto svelarsi, senza però dire qualcosa riguardo la sua situazione con Andre Damante. Nonostante il dj veronese non sia stato nominato, una frase dell’influencer è saltata all’occhio attento dei follower.

“A voi che da sempre siete un po’ il mio diario “segreto”- ha così esordito, per poi continuare – Do il benvenuto a Settembre con uno scatto di quest’estate particolare che, in un modo o nell’altro, ricorderò con il sorriso !

Malinconica, distratta, con gioia ( che da qualche parte, in una delle mie incredibili borse ritroverò). Positività e tanti sogni ancora da realizzare, vi auguro un meraviglioso inizio anno..

Si perché per me l’anno vero inizia a Settembre, inizia ora ! Good luck guys “.

IL DETTAGLIO CHE SALTA ALL’OCCHIO – Nonostante Giulia De Lellis si dica distratta e malinconica, si dice positiva di trovare un po’ di gioia dentro una delle sue tante e incredibili borse. Ad attirare l’attenzione è una frase in particolare: “Perché per me l’anno vero inizia a Settembre, inizia ora”. Nel leggere queste parole, in molti hanno notato che sono le stesse che ha pronunciato anche Damante.