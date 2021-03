Giulia De Lellis, in lacrime: “Mi sono messa a piangere ricordando quei giorni”

A non perdersi la finale della quinta edizione del GF Vip è stata Giulia De Lellis. La nota influencer, tramite le IG Stories, ha rivelato di non essere riuscita a trattenere le lacrime. Come già accaduto in precedenza, l’ex corteggiatrice ha deciso di aprirsi con i follower, spiegando loro il perché dello sfogo.

“Mi sono messa a piangere” – Durante la puntata della finalissima del Grande Fratello Vip, la De Lellis si è mostrata con gli occhi lucidi. Ad accompagnare la foto, è la spiegazione del perché di quelle lacrime:

“Mentre ho beccato la finale del GF Vip mi sono messa a piangere come una pazza da sola, ricordando quei giorni. Scrivendo, come se non bastasse, poi a tutti quelli che hanno fatto parte del mio percorso e mi sono rimasti nel cuore”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata concorrente della terza edizione del reality. Come si ricordano ancora in molti, l’influencer si è spesso scontrata con Alfonso Signorini, opinionista di quell’edizione e attuale conduttore. Nonostante la mancanza che ha provato verso Andrea Damante, all’epoca suo fidanzato, la De Lellis è riuscita a godersi l’irripetibile esperienza del reality.

Nonostante sia passato qualche anno, Giulia è stata associata nuovamente al GF Vip. Una delle concorrenti di questa edizione è stata legata sentimentalmente a Carlo Beretta, il fidanzato dell’influencer. Si tratta di Dayane Mello, una dei protagonisti indiscussi, con cui il rampollo ha avuto un’importante e intensa storia d’amore.