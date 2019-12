Giulia De Lellis, in vacanza dai suoi, confessa su Instagram: “Sono triste”

A pochi giorni da Natale, anche Giulia De Lellis ha fatto ritorno dalla sua famiglia a Roma. La nota influencer a causa dei suoi tanti impegni lavorativi, ha trascorso la maggior parte del tempo in giro per l’Italia e, inoltre, è ormai fissa a Lugano insieme al suo fidanzato, Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da come mostra nelle Instagram Stories, ha quindi approfittato delle vacanze per poter stare con i suoi cari.

POMERIGGI ROMANI – La De Lellis ha sempre reso partecipi i follower della sua vita, mostrando sui suoi social sprazzi della sua vita. Anche questa volta, la ragazza ha voluto condividere con i seguaci il suo pomeriggio in famiglia. Giulia, insieme a sua nipote Matilde e sua madre Alessandra, si è cimentata nella realizzazione nella realizzazione di una ghirlanda di Natale personalizzata.

LA CONFESSIONE DI GIULIA – Nonostante lo spensierato pomeriggio romano, l’influencer ha ammesso di essere giù di morale. Tramite le sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha ammesso di essere triste, fortunatamente, però non è nulla di grave. La causa, da come spiega nella storia, sarebbe il fatto di aver fatto già i regali in anticipo. Infatti, lei stessa scrive “Perché sono sempre così organizzata?”, ammettendo di aver voglia di rifare i regali di Natale.