Giulia De Lellis: “Io e Andrea Diamante ci siamo odiati. Con Giano? Non è amore”

Recentemente intervistata a Repubblica, Giulia De Lellis ha deciso di parlare a lungo della sua vita sentimentale. L’influencer romana, infatti, ha aperto il suo cuore e ha parlato senza filtri sulla travagliata storia d’amore con Andrea Damante e ha spiegato il suo rapporto con Giano Del Bufalo.

“Io e Andrea Diamante ci siamo odiati” – Nel corso di questa lunga intervista, Giulia ha deciso di ripercorrere alcune tappe importanti della sua vita. La ragazza, infatti, ha rivelato che la sua avventura a Uomini e Donne è nata tutto per gioco. Inizialmente, infatti, la De Lellis, neo diplomata, era decisa a prendersi un anno sabbatico a Londra.

Uomini e Donne, però, le ha regalato la fama e anche la lunga storia d’amore con Andrea, all’epoca il tronista che Giulia corteggiava. Riguardo la travagliata relazione con il dj veronese, la ragazza ha ammesso:

“All’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova”.

Sugli attuali rapporti con l’ex fidanzato, l’ex corteggiatrice ha ammesso: “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia”.

“Con Giano? Non è amore” – Recentemente Giulia De Lellis è tornata nel mirino del gossip. Dopo la rottura con Carlo Beretta, si è vociferato di una presunta love-story tra lei e Giano Del Bufalo. Se su l’ex non si è espressa, su Giano ha deciso di chiarire la situazione.

L’influencer ha ammesso che quella con il fratello di Diana Del Bufalo non è una storia d’amore: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.