Giulia De Lellis, la battuta di Vincenzo De Lucia a STEP sulle corna: la reazione dell’influencer

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai Due condotto da Stefano De Martino, c’è stata anche Giulia De Lellis. Proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata protagonista di una battuta di Vincenzo De Lucia sul tema “corna”.

LA BATTUTA DI DE LUCIA – L’ultima puntata del programma che vede al timone di Stefano De Martino è stata a tema Halloween. Nel corso della puntata è entrato in scena De Lucia nei panni di Mara Venier. Come in ogni appuntamento della trasmissione, il comico non ha mancato di fare qualche battuta agli ospiti presenti in studio.

Durante il suo sketch, il comico non ha potuto fare a meno di notare il travestimento della De Lellis. Giulia, infatti, per l’occasione ha deciso di vestirsi da diavoletta. Data la scelta del look, De Lucia ha così scherzato: “C’è anche Giulia, diavoletto con le corna, per non perdere l’abitudine”.

Davanti a questa battuta, non si è potuta non notare l’imbarazzo non solo di Giulia, ma anche di De Martino. Risentita da quelle parole, la ragazza ha prontamente replicato: “No dai, da diavoletto, basta”.

La battuta di Vincenzo fa riferimento ad un episodio avvenuto nella vita dell’influencer e che è finito subito nel mirino del gossip. In passato la De Lellis è stata legata sentimentalmente ad Andrea Diamante, conosciuto proprio durante l’esperienza a Uomini e Donne. Tra le coppie più amate del programma, i due si sono lasciati per il presunto tradimento dell’ex tronista. Da questa esperienza Giulia De Lellis ne ha fatto un libro: “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.