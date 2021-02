Giulia De Lellis, la famiglia di Carlo non ha ancora dimenticato Dayane

Ormai Giulia e Carlo sono ufficialmente una coppia. A sancire l’inizio della loro relazione è stata proprio una foto pubblicata sui loro rispettivi profili social. A quanto pare, però, ci sarebbero alcuni problemi in famiglia. La famiglia di Carlo Beretta sembra non abbia dimenticato ancora la sua ex Dayane Mello, adesso una delle protagoniste del Grande Fratello Vip.

LA FAMIGLIA DI CARLO BERETTA NON HA SIMPATIA PER GIULIA DE LELLIS – Nella trasmissione in onda su Tv 8 è stato svelato che la famiglia di Carlo non avrebbe ancora dimenticato del tutto Dayane Mello. Addirittura la nonna di Carlo non perde neanche una puntata del Grande Fratello Vip per seguire il percorso della Mello nella casa più spiata d’Italia.

Il nipote, però, non gradirebbe questo interesse la famiglia, in particolar modo la nonna, ha nei confronti della sua ex Dayane. I familiari di Carlo, dunque, non nutrirebbero forte simpatia nei confronti della De Lellis, forse proprio per il fatto che starebbero da poco insieme e non hanno ancora avuto modo di conoscere la web influencer.

LE DEDICHE D’AMORE DI GIULIA DE LELLIS PER IL FIDANZATO – Giulia e Carlo, nel frattempo, sono ancora molto vicini e innamorati. In occasione del compleanno di Beretta, la ragazza ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto una bella dedica d’amore al suo fidanzato.

Lo ha definito, infatti, la ”scatolina della sua felicità”, e ha sostenuto di essere ”grata e fortunata” perché può stare con lui ogni giorno e può averlo quotidianamente nella sua vita.