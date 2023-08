Giulia De Lellis, la morte del cagnolino Tommy scatena le polemiche: “L’educazione e la gentilezza mancano”

Giulia De Lellis è finita ultimamente al centro del gossip per la perdita del suo cagnolino Tommy, uno spitz di pomerania di soli tre anni. La notizia ha colto di sorpresa un po’ tutti poiché il cane era ancora nel fiore dei suoi anni e la sua padrona era in vacanza con il compagno Carlo Beretta a Ibiza.

Forti critiche

Dopo aver annunciato la scomparsa del cagnolino, l’influencer è stata parecchio criticata e accusata di averlo lasciato solo in una clinica in condizione di salute molto gravi. Per diversi giorni, la giovane è rimasta in silenzio ma il 25 agosto è riapparsa sul suo profilo Instagram per spiegare la situazione e difendersi dalle critiche.

Giulia ha esordito spiegando di aver attraversato dei giorni davvero difficili, non solo per la morte improvvisa di Tommy ma anche per le condizioni di salute di sua nonna a Roma e di un trasloco che la sta mettendo K.O fisicamente. L’influencer ha ringraziato tutti coloro i quali hanno deciso di inviarle parole di supporto, ma i commenti sotto le ultime foto lasciano pensare che siano davvero pochi i sostenitori rispetto alle critiche.

La De Lellis ha dato la sua versione dei fatti: il piccolo cagnolino era in clinica per problemi di salute, ma a detta dei veterinari in grande ripresa, tanto da comunicarle la data di dimissioni. Poi la morte improvvisa quando lei e il suo compagno Carlo erano in viaggio.

L’influencer ha poi puntato il dito contro alcuni titoli di giornale faziosi che hanno ingigantito la situazione portando sempre più persone a criticarla. Alla fine ha aggiunto un po’ delusa: “Ho sempre condiviso tanto ma per una volta che mi prendo del tempo per farlo hanno inventato assurdità sulla morte di Tommy che vi giuro mi hanno sconvolta… Mi dispiace per queste persone che spendono le loro energie per nulla e mi dispiace per chi ci crede. Menomale che non siamo tutti uguali… ma l’educazione e la gentilezza mancano sempre di più e di questa cosa mi dispiace davvero tanto”.