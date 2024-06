Giulia De Lellis: la reazione di Diana Del Bufalo alla rottura tra l’influencer e il fratello

Sembrava che la frequentazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo proseguisse a gonfie vele. Nel giro di pochi giorni, però, tra i due è arrivata la rottura e anche la reazione di Diana Del Bufalo, la sorella di Giano.

LA REAZIONE DI DIANA – Dopo la fine della lunga storia d’amore con Carlo Beretta, Giulia aveva voltato pagina. L’influencer, infatti, aveva iniziato a frequentare il fratello dell’ex volto di Amici. A seguito dell’inaspettata e chiacchierata intervista a Repubblica, tra la De Lellis e Giano è finita.

Intervistata da La Repubblica, Giulia ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua attuale situazione sentimentale. L’ex corteggiatrice, infatti, ha voluto sottolineare come tra lei e Giano non ci fosse amore. In seguito a queste dichiarazioni, sui social sono iniziati ad emergere i primi indizi che hanno fatto pensare che la love-story tra la De Lellis e Del Bufalo fosse giunta al capolinea.

Al messaggio di una fan che si diceva dispiaciuta dalle parole dell’influencer di Pomezia, Giano ha così risposto su Instagram: “Sono amato da tante persone fortunatamente, lasciatemi stare per favore”. Inoltre, in molti hanno notato come i due abbiano smesso di seguirsi sui social.

A reagire a questa rottura è stata anche Diana Del Bufalo, la sorella di Giano. L’ex volto di Amici e oggi attrice amata del piccolo schermo, ha deciso di togliere il segui a Giulia De Lellis. Il gesto della donna è stato un chiaro segno di non aver apprezzato il modo in cui è finita questa storia.