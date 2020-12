Giulia De Lellis, la rivelazione che ha stupito tutti i fan

In alcune Instagram stories fatte da Giulia, la nota web influencer ha svelato il perché di un determinato gesto che fa quotidianamente, stupendo tutti i suoi fan.

GIULIA DE LELLIS: IL RACCONTO DELLA SUA VITA SUI SOCIAL – Giulia De Lellis è solita raccontare la sua vita ed in particolare la sua quotidianità sui social, mostrando cosa è solita fare durante la sua giornata. La ragazza è sempre molto apprezzata dai suoi fan, che la seguono ogni giorno sul suo profilo Instagram.

La ragazza, nelle ultime ore, nelle sue Instagram stories, è uscita per fare dei regali natalizi, e ha scelto di mostrare i luoghi della sua tanto amata Pomezia. Mostrando la città ai suoi fan, ha anche fatto un’importante rivelazione.

LA RIVELAZIONE DI GIULIA DE LELLIS CHE HA STUPITO I FAN – E’ stato chiesto a Giulia perché quando fa dei video riporta sempre quanto dice per iscritto. La motivazione non è per niente casuale, anzi è voluta ed è anche un gesto molto nobile da parte sua.

In realtà la ragazza riporta sempre per iscritto ciò che dice nel video per agevolare coloro che sono udenti. Ne conosce alcuni che la seguono e fa questo gesto solo per loro. Che dire, veramente un bel gesto, grazie al quale la ragazza ha mostrato empatia e bontà.