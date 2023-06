Giulia De Lellis, la scelta di andare dallo psicologo: “Voglio vivere bene e star bene”

Dopo il successo a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è approdata sui social. Nel corso della sua carriera da influencer, la ragazza ha collezionato una serie di successi e più di 5 milioni di follower su Instagram.

Sempre molto attiva su Instagram, l’ex corteggiatrice condivide con i suoi follower la sua quotidianità. Ed è stato proprio sui social che la ragazza ha raccontato dei motivi che l’hanno spinta ad andare in terapia.

“Voglio vivere bene e star bene” – Tornata da una seduta con lo psicologo, la De Lellis ha voluto chiedere aiuto ai suoi follower per trovare un termine che poteva descrivere la sensazione “post-psicologo”.

Ad un certo punto, Giulia ha trovato il termine che descrive come si sente dopo una seduta: “Destrutturata”. Questo perché dopo aver parlato con lo psicologo il suo umore cambia totalmente. Questo è possibile notarlo, secondo l’influencer, comparandolo con le precedenti IG Stories.

Successivamente Giulia De Lellis, aprendosi con i suoi fan, ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinta ad andare in terapia:

“Alcuni mi chiedono perché vado in analisi: lo faccio perché voglio vivere bene e stare bene. Ovviamente ci sono giorni sì e giorni no per tutti: non mi riferisco a quel tipo di stare bene. Ma ci sono stati dei traumi, alcuni li conoscete, altri no, che non mi hanno sempre fatto stare bene. Siccome voglio stare più serena e vivere meglio, vado in analisi”.