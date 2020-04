Giulia De Lellis: la strabiliante somiglianza con mamma Sandra

Una delle protagoniste indiscusse del gossip è sicuramente Giulia De Lellis. L’influencer, nell’ultimo periodo, è finita al centro dell’attenzione dopo il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante. Nota sui social non solo per essere stata corteggiatrice di Uomini e Donne, ma anche per la sua solarità e la sua bellezza. Una bellezza che sembra aver preso da mamma Sandra.

MAMMA E FIGLIA – Giulia non ha mai fatto mistero del suo forte legame con la madre. In questa quarantena, poi, la stessa influencer ha rivelato di star approfittando di questo periodo per stare con la famiglia. Testimonianza di ciò sono i video che Giulia e Sandra girano per poi postare su Tik Tok. Nel guardarle insieme, è innegabile la strabiliante somiglianza tra mamma e figlia.

GIULIA A VERISSIMO – Giulia ha deciso di trascorrere quest’emergenza con la famiglia. Dopo essersi lasciata con il pilota Moto GP Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice è tornata nel suo paese natale, Pomezia. Iniziata la quarantena, sono subito emerse varie insinuazioni che la vedevano nuovamente insieme a Damante. Nonostante la paparazzata, la ragazza non ha voluto rivelare nulla, neanche durante il suo videomessaggio mostrato a Verissimo:

“Mi sto prendendo un sacco di tempo per me, per allenarmi, cucinare e sperimentare nuovi piatti. Mi godo la quotidianità con la mia famiglia, che per la distanza avevo un po’ perso. Passo meno tempo sui social e sto recuperando degli affetti che avevo un po’ messo da parte”.

ARRIVATA LA CONFERMA UFFICIALE – A confermare ufficialmente il loro ritorno di fiamma, è stato l’ex tronista. Tramite il suo account Instagram, Andrea ha condiviso alcune IG Stories che lo vedevano allenarsi in compagnia della De Lellis. I due hanno quindi deciso di uscire ufficialmente allo scoperto, mandando in tilt il web.