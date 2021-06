Giulia De Lellis, la sua avventura da conduttrice: “Mi sento spaventata”

Dal suo esordio a Uomini e Donne, Giulia De Lellis è riuscita a costruirsi una sua carriera. Oltre che corteggiatrice, la ragazza è influencer, attrice, scrittrice e da poco ha iniziato a vestire i panni di conduttrice. Della sua esperienza come presentatrice a Love Island, la De Lellis ne ha voluto parlare nella recente intervista fatta a Ora.

“Mi sento spaventata” – Sebbene gli ascolti delle prime puntate di Love Island non siano andati bene, la stessa cosa non si può dire per Giulia. Sul web, infatti, sono stati in molti a farle i complimenti per le sue doti da conduttrice.

Proprio riguardo a questa esperienza, l’influencer ha ammesso: “Ce la sto mettendo tutta, mi sento spaventata, onorata, carica. Sognavo la tv e sarò me stessa, spontanea, senza snaturarmi, con l’empatia, il mio modo di comunicare”.

Parlando sempre del programma di Discovery +, non si è potuto fare a meno di ipotizzare che ci possano essere strategie. Si tratta infatti di un reality dove i concorrenti sono tutti dei single in cerca dell’amore, in palio ci sono 20.000 euro.

Riguardo all’ipotesi di possibili strategie da parte di qualche protagonista dello show, Giulia De Lellis ha così commentato al periodico: “Soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di un’astuta strategia o del vero amore”.

Proprio per quanto crede nel progetto, nel programma in cui ha deciso di mettere la faccia e di buttarsi a capofitto, Giulia ha ammesso che avrebbe partecipato a Love Island.