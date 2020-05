Giulia De Lellis lava i capelli con uno sgrassatore per piatti: ‘il risultato è pazzesco’

Giulia De Lellis, attuale web influencer, continua a tenere compagnia ai suoi followers con foto e video postati ogni giorno. Da spesso, infatti, consigli di bellezza e sponsorizza vari prodotti per il benessere del corpo. Ieri, però, ha fatto un gesto estremo e ha chiesto consigli ad alcuni suoi fan, in particolare i parrucchieri.

GIULIA DE LELLIS DISPERATA DOPO UNO SHOOTING – Finalmente anche Giulia De Lellis ha ripreso a lavorare e proprio ieri ha preso parte ad uno shooting fotografico. Dopo il servizio, però, a detta sua, si è ritrovata con la chioma molto grassa. Le erano stati ricoperti d’olio proprio per rendere l’effetto bagnato. Una volta tornata a casa, però, la ragazza si è ritrovata disperata e ha agito d’impulso con un gesto estremo.

GIULIA DE LELLIS LAVA I CAPELLI CON UN SAPONE PER PIATTI – Giulia De Lellis, non sapendo come fare per togliere dalla cute tutto quel grasso ha lavato i capelli con un sapone per piatti! A dichiararlo è stata lei stessa in alcune Instagram stories. Dopo poco, però, le è venuto qualche dubbio sul ‘trattamento’ da lei fatto e ha chiesto consiglio ad alcuni suoi fan, i particolare i parrucchieri.

“Allora parrucchieri dovete dirmi se ho fatto una cazza*a o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi hanno messo un litro d’olio sui capelli, sono tornata a casa, ero disperata e ho pensato di risolvere la situazione così, con un sapone per i piatti. Boh, sgrassa tutto, mi sgrasserà anche la cute…”,

GIULIA DE LELLIS: SODDISFATTA DEL RISULTATO – In verità, nonostante la domanda posta ai suoi followers e qualche piccolo dubbio, la ragazza ha dichiarato apertamente di essere rimasta positivamente sorpresa dal risultato.

“Devo dire che il risultato è pazzesco, devo dire che sono bellissimi”. Subito dopo ha poi aggiunto: ”Ovviamente poi ho fatto altri due shampoo e una bella maschera sulle lunghezze. Ma ho fatto una cazza*a o realmente in queste situazioni si può fare?”.

Ha poi continuato spiegando cosa fa di solito per trattare i capelli grassi: “Solitamente quando ho la cute grassa io faccio un trattamento, metto due gocce di limone e si asciuga, ma in questo caso pensavo non fosse sufficiente. Ho pensato male questa cosa o ho fatto bene e potrebbe essere una soluzione?”. Per vedere le storie di Giulia De Lellis nelle quali spiega quanto ha fatto ai suoi capelli clicca qui.