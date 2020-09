Giulia De Lellis: le critiche per la pubblicità ad un noto brand di make-up

Giulia De Lellis è stata scelta come testimonial di un noto brand di make-up. Stavolta le tocca pubblicizzare un correttore anti-età. Il video che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram sta scatenando ironia e polemiche al tempo stesso.

LE CRITICHE A GIULIA DE LELLIS – “Ma il pubblicitario lo sa che questa ha ancora la crosta lattea tra un po’?” ha giudicato qualcuno. Altri invece hanno affermato: ”Se a 24 anni sponsorizza il cancella età invece del cancella brufoli, tra un paio di mesi potrà sponsorizzare i tena lady”.

E ancora:”Per la menopausa ha qualche consiglio? Chiedo per un’amica…”. Ma c’è anche chi la difende dalle critiche: ”Per correggere le imperfezioni del viso ci sono i cosmetici ma per la cattiveria della gente non esiste nessun correttore!”.

Per ora Giulia De Lellis non sembra interessata a rispondere alle critiche poiché sul suo profilo tutto tace. Non sappiamo se la ragazza sceglierà di rispondere alle critiche nei prossimi giorni.

GIULIA DE LELLIS E L’ADDIO AD ANDREA DAMANTE – Andrea e Giulia, per sfortuna di molti fan, si sono lasciati definitivamente. Adesso pare che lei stia uscendo con Carlo Beretta, ma non è ancora uscita allo scoperto.