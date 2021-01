Giulia De Lellis, le sue ultime dichiarazioni su Damante fanno discutere: “Il mio ex stava già con un’altra”

Sebbene Giulia De Lellis sia felicemente impegnata con Carlo Beretta, il suo nome continua ad essere associato a quello di Andrea Damante, il suo ex fidanzato. Nonostante si siano lasciati da svariati mesi, i Damellis fanno ancora discutere.

Questa volta a far tornare a parlare dell’oramai ex coppia è la stessa De Lellis, rea di aver rilasciato varie dichiarazioni sull’ex tronista di Uomini e Donne.

“Il mio ex stava già con un’altra” – Sempre attiva sui social, Giulia ha voluto dare l’opportunità ai suoi follower di farle qualche domanda. C’è stato chi le ha chiesto di raccontare qualcosa di più della sua storia con Carlo, soprattutto del loro inizio.

Stando a quanto raccontato dall’influencer, questa relazione è nata molto lentamente. Inizialmente i due erano solo amici, ma iniziando a vedersi di più per via del lavoro qualcosa è scattato tra di loro. Nonostante la De Lellis non fosse più impegnata, sono tanti i dubbi che l’hanno inizialmente frenata. Dopo un po’, però, comunque lei stessa ha detto: “Al cuore non si comanda”.

A lasciare senza parole sono state alcune dichiarazioni che oltre alla sua storia con Carlo hanno anche riguardato Andrea Damante: “Avrei fatto a meno di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex in realtà…ma ormai io ero dentro. Loro erano così intimi…il mio ex stava già con un’altra…e altri mille motivi mi hanno spinta a vivermela”.

IRONIZZA SULLA SUA SITUAZIONE CON DAMANTE – Durante la loro storia d’amore, Giulia e Andrea avevano deciso di prendere un cane. Nonostante tra di loro sia finita, Tommaso trascorre il suo tempo con entrambi. Solo qualche giorno fa, la De Lellis aveva voluto fare un paragone tra il suo amato Tommy e il dj veronese, dichiarando:

“No, no e no. Basta dirmi questa cosa. Tommaso è più bello, ha un pelo più curato, pettinato. Hanno solo lo stesso colore di capelli, devo dire carino. Lui ha i miei occhi…non lo nota nessuno questo?”.

A distanza di pochi giorni, Giulia De Lellis è tornata ad ironizzare proprio sul suo ex fidanzato. Su Instagram ha infatti ammesso: “Tommaso è andato dal papà. Quanto mi manca quando lo saluto. Però so che si divertirà e starà bene. Tra poco sarà il suo compleanno. Ma i genitori separati: il male al cuore ogni volta? Parliamone”.

Le parole dell’influencer hanno ovviamente sollevato non poche critiche. In molti stanno attendendo una reazione da parte di Damante. Come reagirà il ragazzo davanti a tutto ciò?