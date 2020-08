Giulia De Lellis legge un libro: sarà una frecciatina per Damante?

Giulia De Lellis continua a rendere partecipi i suoi fan delle azioni che svolge quotidianamente. Questa volta ha dichiarato che ha iniziato a leggere, per la prima volta, un libro.

GIULIA DE LELLIS INIZIA E LEGGERE UN LIBRO – La De Lellis, che aveva confessato al Grande Fratello Vip di non aver mai letto un libro, ha deciso di leggerne uno. A quanto pare la ragazza aveva dichiarato di essere terribilmente annoiata dalla lettura, eppure adesso sembra aver cambiato idea.

GIULIA DE LELLIS LEGGE UN LIBRO: UNA FRECCIATINA PER DAMANTE? – La De Lellis ha intrapreso la lettura di ”Donne che amano troppo”, un saggio del 1985 di Robin Norwood. Tratta delle donne che si innamorano costantemente dell’uomo sbagliato e delle energie che impiegano per trovarne uno migliore. Insomma sarà stata una frecciatina bella e buona per Damante?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: LA CRISI è CONFERMATA – La crisi tra Giulia e Andrea è stata confermata. Si, perché i due nonostante avessero ripresero la loro relazione, terminata da più di un anno, da qualche mese, hanno scelto di dirsi nuovamente addio.

Attualmente non sappiamo se i due decideranno di darsi una possibilità, poiché nessuno dei due ha ancora fatto dichiarazioni se non Damante qualche giorno fa: “Ci facciamo del male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre”