Giulia De Lellis, l’ennesima frecciatina scatena i social

Sebbene sembri che Giulia De Lellis e Andrea Damante abbiano voltato pagina, la coppia Damellis continua a far parlare. A non sfuggire ai follower dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è una recente IG Story postata dall’influencer. In molti, infatti, hanno ipotizzato che si potrebbe trattare di una velata frecciatina verso l’ex fidanzato.

FRECCIATINA VERSO DAMANTE? – Come fatto notare dalla pagina Instagram Veryinutilpeople, dopo il viaggio a Dubai, le due coppie hanno iniziato nello stesso periodo la visione di una nuova serietv. Da quanto condiviso da entrambi, entrambi, con i rispettivi partner, si sono appassionati a una delle ultime serie Netflix che sta conquistando molti fan: Bridgerton.

Collegandosi proprio alle avvincenti vicende della serie, Giulia sembra aver lanciato una velata frecciatina al dj veronese. Commentando ciò che è accaduto nel corso delle puntate, la De Lellis ha scritto:

“Brava, Brava, così si fa. Brava!”. Così ha esordito nel vedere Daphne, una dei protagonisti, che una volta lasciata dal bono, decide di correre fra le braccia del principe.

Una cosa simile accade proprio nel videoclip di Somebody to love, il singolo estivo lanciato da Andrea. Nel filmato è possibile vedere sia Giulia De Lellis che Carlo Beretta, attuale fidanzato dell’influencer e oramai ex amico del dj veronese. Nel video, la De Lellis “molla” il “bono” Damante e va da un “principe”. Che quest’ultimo sia proprio Carlo?

Cosa avrà voluto comunque dire l’ex corteggiatrice con questa IG Story? È stato un semplice commento da spettatrice appassionata della serietv oppure una frecciatina rivolta all’ex fidanzato? Disponibili qui tutte le foto riportate da Very Inutil People.