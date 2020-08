Giulia De Lellis, l’ennesimo scivolone su Instagram: “Mi vado ad asciugare i capelli sennò mi viene il Coronavirus”

Negli ultimi mesi, Giulia De Lellis è finita spesso nel mirino del gossip. Con il suo inaspettato ritorno di fiamma con Andrea Damante e la loro improvvisa crisi, l’influencer sta facendo molto discutere. A destare l’attenzione dei social è stato l’ultimo scivolone fatto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

METODO ANTI-COVID – Durante questo periodo non proprio facile, l’influencer ha deciso di andare in vacanza con la sua famiglia. Approdata in Sardegna, ultimamente al centro dell’attenzione per i tanti focolai e i vari contagi tra i vip, la donna si è lasciata andare ad una clamorosa gaffe.

A causa della crisi e poi dalla rottura con il dj veronese, la De Lellis è stata particolarmente assente sui social. Proprio per questo l’influencer ha deciso di rimettersi in contatto con i fan, rassicurandoli riguardo il suo stato di salute. La ragazza ha infatti voluto tranquillizzare i follower, spiegando di non aver contratto il Covid-19.

Tramite le sue IG Stories, Giulia ha ribadito di stare bene. Rispondendo alle domande, ha però esordito con: “Ora vi lascio e mi vado ad asciugare i capelli sennò mi viene il Coronavirus”. L’inaspettato scivolone è stato accompagnato da gesti scaramantici come le corna e il battere il pugno sui denti.

LA SITUAZIONE CON ANDREA – Sebbene siano stati tanti i giorni che hanno parlato di una rottura dell’amata i coppia, nessuno dei due diretti interessati si è espresso al riguardo. Dopo aver confermato il rumors che parlava di una crisi, Andrea e Giulia De Lellis non hanno più voluto parlare della loro relazione. Nelle ultime ore, pare che Giulia abbia velatamente confermato la fine della sua storia con l’ex tronista. Tornata dalla vacanza in Sardegna, l’influencer è attualmente in isolamento a casa nonostante essere risultata negativa al test. Durante la sua spiegazione nelle IG Stories, la ragazza ha aggiunto: “Ho preso una casina provvisoria. Dovrò sistemare varie cosine, valigie e armadi”.