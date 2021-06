Giulia De Lellis, l’esordio a Love Island: sommersa dai complimenti

Dai suoi inizi a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ha spesso fatto parlare di sé. Più volte nel mirino del gossip per le sue love-story, è stata spesso al centro dell’attenzione anche per i suoi progetti. L’ultima sua avventura lavorativa è stata la conduzione di Love Island, la cui prima puntata è andata recentemente in onda e che ha portato all’ex corteggiatrice una pioggia di complimenti.

PIACEVOLE SORPRESA – Solo poco tempo fa è trapelato lo scoop che vedeva Giulia al timone della conduzione di un programma televisivo. Si tratta di Love Island, su Discovery e Real Time.

Il programma è la versione italiana di un format che vede protagonisti un gruppo di single. I concorrenti dovranno trascorrere quattro settimane a Gran Canaria, vivendo in una lussuosa villa. Obiettivi? Trovare l’anima gemella e vincere un montepremi.

Sebbene Love Island sia il primo programma che vede la De Lellis alla conduzione, per l’influecer si tratta di un vero e proprio successo. Giulia è infatti apparsa disinvolta, sicura di sé, confermando nuovamente l’immagine che ha sempre dato di sé. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è sempre apparsa una ragazza alla mano, semplice.

Dopo la fine della messa in onda della prima puntata, non sono affatto mancati i complimenti per Giulia De Lellis. Sui social, infatti, sono molti che hanno voluto dire la sua su questa nuova esperienza. Sulla sua conduzione, infatti, c’è chi ha ammesso: “Ma quanto è brava Giulia come conduttrice? Leggera, simpatica, all’altezza”.

Che questa esperienza spalanchi nuove porte e occasioni alla 25enne? Molti, infatti, separano di vederla alla conduzione di altri programmi.