Giulia De Lellis, l’influencer pubblica degli scatti romantici con Carlo Beretta

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, contro ogni aspettativa, proseguono la loro storia d’amore iniziata quest’estate. I due, nonostante i pettegolezzi e le critiche, continuano ad essere una coppia molto felice, così come Andrea Damante che ha una nuova fidanzata. Giulia De Lellis, in queste ore, ha pubblicato degli scatti molto dolci con il suo fidanzato.

LA STORIA TRA GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA – La coppia si è conosciuta quest’estate a Forte Dei Marmi, in occasione di una vacanza fatta con l’ex fidanzato Andrea Damante. Giulia e il deejay erano già in crisi e galeotto fu l’incontro durante la vacanza estiva. Da quel giorno, sui social sono circolate diverse voci fino a quando Giulia De Lellis e Carlo Beretta non sono usciti allo scoperto.

La loro storia, o meglio frequentazione, fece molto soffrire Andrea Damante, il quale dichiarò a Verissimo di essere rimasto molto sorpreso da questo veloce innamoramento, arrivando anche ad insinuare un ipotetico tradimento. Tradimento smentito categoricamente da Giulia De Lellis, la quale ha poi tirato una frecciatina social sui tradimenti da lei subiti al suo ex.

Ad oggi, Andrea Damante è felice con Elisa Visari e Giulia De Lellis con Carlo Beretta, il quale le ha fatto conoscere la sua famiglia e trascorso insieme le vacanze natalizie. Insomma, Damante è solo un ricordo. Carlo non è un tipo molto social, pertanto stare con una delle influencer più seguite d’Italia deve essere difficile. Tuttavia, la ragazza in queste ore ha pubblicato delle foto molto romantiche con il suo fidanzato.

GLI SCATTI ROMANTICI CON CARLO BERETTA – In occasione del 24esimo compleanno di Carlo, Giulia De Lellis ha pubblicato delle foto molto romantiche su Instagram. Gli scatti sono decisamente privati e l’influencer ha così esordito: “Non odiarmi. Mi rendi speciale. Anche se sei un gigante ma ti comporti come un bambino… Tu non smettere. Non smettere mai di infastidirmi come solo tu sai fare. E guardami sempre così. Mia piccola grande scatolina della felicità. Ti amo”. Per vedere gli scatti, cliccate qui.