Giulia De Lellis, lo sfogo dopo lo scoop sulla gravidanza: “Inappropriati e fuoriluogo”

Nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che mostrano Giulia De Lellis con un pancino sospetto. Queste foto non hanno fatto altro che confermare i rumor su una cicogna in arrivo per l’influencer e Tony Effe, il suo attuale compagno.

Davanti a questo scoop, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di dire la sua. Attraverso una IG Story, infatti, la De Lellis si è lasciata andare ad un piccolo sfogo, che molti hanno inteso fosse rivolto a questo gossip.

“Inappropriati e fuoriluogo” – Da settimane si era iniziato a vociferare di una possibile gravidanza dell’influencer di Pomezia, mai commentata dalla coppia. A confermare queste indiscrezioni è stato il magazine di Alfonso Signorini, pubblicando alcune foto che mostrano la De Lellis con indosso un completo bianco, dove fa capolino un pancino.

Ad accompagnare questi scatti, pubblicati nell’account su Instagram del settimanale, è la didascalia:

“Il rapper e l’influencer hanno trascorso un weekend a Villa D’Este, ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori”.

Una volta lanciato lo scoop di Chi, Giulia ha pubblicato una storia su Instagram dove sembrava commentare l’accaduto: “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

La De Lellis non ha smentito lo scoop del magazine, ma si è mostrata infastidita dalla paparazzata. Al momento, né l’influencer né Tony hanno rilasciato ulteriori dettagli.