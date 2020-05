Giulia De Lellis: lo sfogo su Instagram, ammette di avere l’ansia

Giulia De Lellis ha fatto molto parlare di sè nell’ultimo periodo. La ragazza è tornata con l’ex Andrea Damante, con il quale era finita anni prima a causa di un tradimento. In molti hanno criticato la scelta dell’influencer, mentre altri hanno gioito per il ritorno dei loro ‘damellis’. E’ così che vengono chiamata, infatti, la coppia formata da Giulia e Andrea.

GIULIA E ANDREA: LA QUARANTENA INSIEME – Dopo aver deciso di ritornare con Damante, e una volta lasciato Andrea Iannone, Giulia e Andrea hanno deciso di prendere casa insieme a Pomezia, vicino alla famiglia di lei. In questo modo è stato più semplice trascorrere la quarantena insieme.

LA FASE DUE E LA PARTENZA DI DAMANTE – Il 4 Maggio, iniziata la fase 2 del lockdown a causa del Covid-19, Andrea Damante ha dovuto lasciare Pomezia, per spostarsi a Milano. Le motivazioni sarebbero lavorative, anche se non sappiamo bene di preciso di che progetto si tratti. Per la De Lellis, invece la ripartenza sembra essere decisamente più graduale.

LA MANCANZA DI DAMANTE – Giulia ieri sera ha pubblicato una storia sul suo profilo di Instagram nella quale si mostra abbastanza giù di morale. Ha poi dichiarato di non stare tanto bene a causa di un’allergia. Ha poi aggiunto ‘ansia’, ‘andrà tutto bene’? I fan si sono subito preoccupati!

Ma come mai la De Lellis era così in ansia? Sarà stato solo per la sua salute o anche per la mancanza del suo amore Damante? Forse lui deciderà di raggiungerla nuovamente a Pomezia appena sarà libero dagli impegni lavorativi. Per ora non sappiamo di più, non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà. Intanto vi mostriamo la foto della storia di Giulia: