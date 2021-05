Giulia De Lellis, lo spavento preso nel treno a causa del cagnolino Tommaso

Giulia De Lellis si è spaventata tantissimo. A testimoniarlo è stata lei stessa, postando una foto su Instagram. Attraverso delle storie su Instagram ha raccontato cosa le è successo ai suoi fan.

Sul suo profilo Instagram, Giulia racconta spesso cosa le succede quotidianamente. Proprio per questo motivo ha deciso di raccontare del grande spavento che ha subito nelle ultime ore.

GIULIA DE LELLIS: LO SPAVENTO IN TRENO – Giulia De Lellis aveva deciso di ritornare dai suoi a Roma. Prima di arrivare però, ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio spavento.

Non sappiamo precisamente cosa sia successo, ma dal suo racconto sembrerebbe che Tommaso sia rimasto incastrato tra le porte scorrevoli del treno.

Insomma si è trattato di un brutto spavento, ma per fortuna non si tratta di niente di grave. Tutto è stato risolto per il meglio e il piccolo Tommaso, il suo cagnolino sta più che bene. Per vedere le storie clicca qui.