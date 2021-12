Giulia De Lellis, Love Island rischia la chiusura? L’indiscrezione di Dagospia

Dal suo esordio a Uomini e Donne, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada fino a tornare sul piccolo schermo nei panni di conduttrice. Quest’estate, infatti, è andata in onda Love Island, dove l’influencer è stata al timone della conduzione, prima su Discovery Plus e poi su Real Time. I risultati ottenuti da questa prima edizione, però, rischierebbero di far saltare una possibile seconda stagione.

LOVE ISLAND A RISCHIO CHIUSURA? – Ambientato, durante la prima edizione, alle Canarie, il programma vede protagonisti un gruppo di ragazzi single in cui, nel corso delle puntate, sbocceranno nuove coppie. Alla fine, sarà proprio il pubblico a decretare la coppia vincitrice che si aggiudicherà 20 mila euro.

Dopo l’esordio di questo programma, in molti stavano ipotizzando che la seconda stagione fosse già in cantiere. Da quanto rivelato da Dagospia, però, la trasmissione sarebbe a rischio. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela, riportando ciò che attualmente si sta vociferando sulle sorti di Love Island:

“Il debutto su Discovery + poi lo sbarco su Real Time. Il reality Love Island con la conduzione di Giulia De Lellis, al netto dei soliti comunicati shock, non ha di certo lasciato il segno. Ci sarà una seconda stagione? Una decisione sarà presa a gennaio ma considerando i costi e i risultati ottenuti sarebbe in bilico. Una bocciatura per l’influencer?”.

Riguardo l’indiscrezione lanciata da Candela, non sono giunti commenti né da Giulia De Lellis né dalla piattaforma che ha lanciato il programma. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.