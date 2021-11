Giulia De Lellis, l’ultima gaffe su Instagram: “Londra non è in Europa”

A finire nuovamente al centro delle chiacchiere sui social è stata Giulia De Lellis. A far discutere è stato l’ultimo strafalcione fatto dall’influencer di Pomezia, tanto da far divenire virale il video in questione.

“Londra non è in Europa” – Poco tempo fa Giulia è volata insieme al fidanzato Carlo Beretta a Londra. Sempre attiva sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso con i follower anche il suo viaggio. È stata proprio in una storia su Instagram che la ragazza ha commesso una gaffe che non è di certo passata inosservata.

Commentando la città, la De Lellis ha invitato i suoi fan a visitarla. Parlando di Londra, la ragazza si è però lasciata sfuggire uno strafalcione: “Se potete dovere fare un salto. Secondo me è una delle città più belle… non posso più manco dire d’Europa, ma va beh!“.

È chiaro che l’ex volto di UeD si stesse riferendo al fatto che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea, cosa ben diversa dal non essere più nel continente europeo. La IG Story incriminata ha fatto il giro del web, divenendo virale.

Tante pagine di Instagram hanno voluto condividere il video in questione. Sotto uno dei tanti post in questione, Giulia De Lellis ha voluto replicare alle critiche ricevute per la sua frase: “Ok mi sono spiegata male, so che per me non vale, non è mai ammesso sbagliare ma infondo so che avete capito tutti cosa intendevo”.