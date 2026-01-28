Giulia De Lellis, si apre con i suoi fan: “Mi sento molto in colpa a lasciare mia figlia a casa”

Giulia De Lellis, da poco diventata mamma della piccola Priscilla, molto spesso si confida con i suoi followers sulle prime sensazioni ed esperienze da genitore.
Recentemente, è tornata sull’argomento. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” mentre si stava struccando, ha rivelato di non avvicinarsi mai alla bambina se non con il volto interamente pulito.
Vuoi restare informato/a su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24!
Dopo aver fatto questa premessa, l’influencer ha aperto le porte del suo cuore ai fan. Ha, infatti, raccontato di provare grande difficoltà a distaccarsi dalla figlia. Le sue parole:”Soffro molto ad allontanarmi da lei quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei. Ci sto provando lo stesso, so che è normale e che passerà. Mi sento in colpa.”
Il suo stato d’animo è quello di una qualsiasi neo-mamma lavoratrice che per determinati motivi deve uscire, lasciando la bimba a casa. Molte donne si sono ritrovate nelle sue parole. Le stesse amiche dell’ex gieffina le hanno spiegato che è una fase e che è sbagliato rimproverarsi. Per Giulia è indubbiamente difficile non trascorrere più l’intera giornata con Priscilla, così come faceva nelle prime settimane, dopo il parto. Il suo ginecologo, nonostante la gravidanza sia terminata, continua a darle forza e sostegno. L’ha, infatti, rassicurata, dicendo:” Non è importante il tempo che le dedichi. È importante la qualità di quel tempo.”
Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla nascita della piccola, mamma GDL e papà Tony continuano a non mostrarla sui social. I due genitori hanno deciso non pubblicare le immagini di Priscilla sui loro profili e così stanno facendo.