Giulia De Lellis, si apre con i suoi fan: “Mi sento molto in colpa a lasciare mia figlia a casa”

Giulia De Lellis, da poco diventata mamma della piccola Priscilla, molto spesso si confida con i suoi followers sulle prime sensazioni ed esperienze da genitore.

Recentemente, è tornata sull’argomento. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” mentre si stava struccando, ha rivelato di non avvicinarsi mai alla bambina se non con il volto interamente pulito.

Dopo aver fatto questa premessa, l’influencer ha aperto le porte del suo cuore ai fan. Ha, infatti, raccontato di provare grande difficoltà a distaccarsi dalla figlia. Le sue parole:”Soffro molto ad allontanarmi da lei quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei. Ci sto provando lo stesso, so che è normale e che passerà. Mi sento in colpa.”

Il suo stato d’animo è quello di una qualsiasi neo-mamma lavoratrice che per determinati motivi deve uscire, lasciando la bimba a casa. Molte donne si sono ritrovate nelle sue parole. Le stesse amiche dell’ex gieffina le hanno spiegato che è una fase e che è sbagliato rimproverarsi. Per Giulia è indubbiamente difficile non trascorrere più l’intera giornata con Priscilla, così come faceva nelle prime settimane, dopo il parto. Il suo ginecologo, nonostante la gravidanza sia terminata, continua a darle forza e sostegno. L’ha, infatti, rassicurata, dicendo:” Non è importante il tempo che le dedichi. È importante la qualità di quel tempo.”

Nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla nascita della piccola, mamma GDL e papà Tony continuano a non mostrarla sui social. I due genitori hanno deciso non pubblicare le immagini di Priscilla sui loro profili e così stanno facendo.