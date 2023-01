Giulia De Lellis, Milly Carlucci la boccia: la decisione della presentatrice

Giulia De Lellis avrebbe ricevuto un no secco da parte di Milly Carlucci per il prossimo progetto televisivo: i retroscena

Giulia De Lellis, nota influencer, ha il sogno di affermarsi in televisione come conduttrice o quantomeno come volto popolare. Qualche mese fa, infatti, si era diffusa una voce sull’ipotetico ritorno della giovane in tv, forse su Real Time. Tuttavia, il settimanale Oggi ha fatto luce su un altro progetto, vediamo quale.

Giulia al Cantante Mascherato? Arriva il no secco

Stando a quanto dichiarato dal settimanale Oggi, Milly Carlucci è alla ricerca di volti nuovi per il suo programma “Il Cantante Mascherato”. Dopo aver confermato solo Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, la conduttrice pare avrebbe bocciato l’idea di vedere Giulia De Lellis tra i giurati.

La sua scelta, infatti, successivamente è ricaduta su Iva Zanicchi e Christian De Sica. Nonostante questo no secco da parte della Carlucci, la presenza di Giulia non era da considerarsi impossibile.

La giovane, infatti, aveva dalla sua parte proprio Francesco Facchinetti, suo agente e giurato fisso del programma. “La Carlucci ha preferito Christian De Sica” ha riportato il settimanale.

Un no che sicuramente fa male ma non così tanto. L’attore è di certo un volto molto più noto, con più esperienza rispetto all’influencer e di casa considerando la sua partecipazione in qualità di giurato a Tale e Quale Show. Tuttavia, Giulia avrebbe attirato sicuramente una grande fetta di pubblico, forse più giovane e dinamico. Siamo certi che le occasioni non mancheranno.