Giulia De Lellis, non sfugge il gesto di Belen Rodriguez: torna la pace tra le due?

Questa volta a far finire Giulia De Lellis nuovamente al centro dell’attenzione non è stato Tony Effe, con cui sembrerebbe avere una relazione, ma Belen Rodriguez. A far discutere è stato un inaspettato gesto social da parte della showgirl argentina e che farebbe pensare che tra le due sia tornato il sereno.

TORNA IL SERENO? – Continua a far discutere la presunta storia d’amore tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il rapper. Nonostante gli indizi, le segnalazioni e le indiscrezioni, infatti, i due non si sono mai sbilanciato sull’argomento, lasciando un velo di mistero sul loro rapporto.

Nonostante i due non abbiano mai parlato apertamente del loro rapporto, a confermare le voci su una possibile love-story è stato il recente post dell’influencer. Nella giornata di ieri, infatti, la De Lellis ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di scatti che la ritraggono in compagnia del rapper.

A non sfuggire all’attenzione del popolo del web, però, è stato un altro dettaglio: il like di Belen Rodriguez. Per anni, infatti, tra l’ex volto di UeD e la showgirl argentina c’è stato il gelo. Stando ad alcune indiscrezioni circolate in passato, questi attriti sarebbero stati causati da alcuni problemi legati al lavoro.

Inoltre, si è anche mormorato che la Rodriguez abbia avuto un flirt con Andrea Damante quando quest’ultimo era ancora legato sentimentalmente con Giulia. Un rumor mai smentito o confermato, ma che non ha mai avuto prove concrete. Fatto sta che tra le due donne c’è mai stato alcun tipo di rapporto.

Da quanto emerso nelle ultime ore, però, qualcosa tra le due donne sembrerebbe esser cambiato. Il “mi piace” messo da Belen, infatti, farebbe pensare che tra lei e Giulia De Lellis potrebbe esser tornato il sereno.