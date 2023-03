Giulia De Lellis: non sfugge il mi piace di Andrea Damante

Negli ultimi giorni a tornare nel mirino della cronaca rosa sono Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sebbene la loro love-story si sia chiusa da tempo, c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma. Ad alimentare ancora di più le speranze dei fan dei Damellis è la fine della storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne ed Elisa Visari.

Se da una parte la De Lellis ha smentito i recenti rumors che vedono un riavvicinamento con Damante, i gesti di quest’ultimo fanno discutere. Agli utenti del web, infatti, non è sfuggito un gesto social del dj veronese che ha alimentato le speranze dei fan dell’ex coppia di Uomini e Donne.

IL MI PIACE SUI SOCIAL – Dato il suo ritorno sul piccolo schermo con Call of Beauty, in onda su Real Time, Giulia ha deciso di pubblicare un breve reel. Ad attirare l’attenzione, però, è stato un dettaglio in particolare. Agli utenti dei Instagram, infatti, non è sfuggito il mi piace di Andrea Damante.

Se il gesto dell’ex volto di UeD lascia molti dubbi, la stessa cosa non si può dire per Giulia De Lellis. Recentemente, infatti, l’influencer ha voluto smentire i rumors che vedevano finita la sua storia con Carlo Beretta e un riavvicinamento con l’ex fidanzato. Condividendo alcuni scatti insieme a Carlo nelle sue IG Stories, la ragazza ha così affermato:

“Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra! Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…) mi porta a cena nel mio ristorante preferito!”.