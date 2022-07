Giulia De Lellis, nozze con Carlo Beretta? “Voglie particolari”

Giulia De Lellis ormai è da tempo fidanzata con Carlo Beretta, nonostante siano circolate spesso delle voci su presunte crisi e rotture. Niente di più vero, i due sono molto innamorati e pare che il rampollo milanese di casa Beretta abbia delle intenzioni serie con l’influencer.

La riservatezza

A proposito delle voci su presunte crisi, l’influencer ha voluto fare chiarezza per chiudere definitivamente la questione. Carlo è un ragazzo molto riservato, non ama condividere ogni aspetto della sua vita sui social, oltretutto perché non è il suo lavoro. Per questo motivo, in accordo con la sua Giulia, ha deciso di non mostrarsi spesso nei contenuti dell’influencer.

Carlo vuole sposare Giulia De Lellis?

Due giorni fa la coppia ha partecipato al matrimonio della fashion blogger Elen Ellis con l’ingegnere Stefano Quaglieri. Questo magico evento ha fatto scattare qualcosa nel cuore di Carlo, il quale potrebbe azzardarsi a fare il grande passo con la sua fidanzata. A proposito di questo, l’influencer ha aggiornato i suoi follower:

“Sono molto preoccupata perché Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio. Ha iniziato a fare discorsi strani, onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco”.

Tuttavia, Giulia al momento non si sente pronta considerando i numerosi impegni di entrambi: “Tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare le cose della casa…”. Insomma, per ora nessun matrimonio in vista ma mai dire mai.