Giulia De Lellis, nuovamente in TV: quali programmi condurrà?

Sebbene non sia affatto estranea nel mondo televisivo, negli ultimi mesi Giulia De Lellis ha mosso i suoi primi passi nei panni della conduttrice. Il suo esordio a Love Island è stato un vero e proprio successo, tanto che si parla di un suo ritorno alla conduzione.

RITORNO IN TV – Dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulia è riuscita ad acquisire sempre più popolarità. Oltre a conquistare i social, l’influencer di Pomezia è riuscita ad avere successo anche in campo editoriale e cinematografico.

L’ultimo suo traguardo lo ha raggiunto nuovamente in TV, questa volta, però, la ragazza è stata al timone della conduzione. Alla messa in onda della prima puntata di Love Island, la De Lellis ha ricevuto una pioggia di complimenti, venendo definita da molti utenti come una vera e propria rivelazione.

Da quanto fatto sapere da Tv Blog, la conduzione non sarà una piccola parentesi all’interno della carriera della blogger. Dopo il successo con Love Island, Discovery ha deciso di puntare ancora una volta sulla solare influencer. Non si sa molto sui futuri progetti, l’unica cosa certa è che Giulia tornerà con la seconda edizione del programma.

È innegabile la capacità della De Lellis di riuscire sempre a fare un ottimo lavoro in ogni suo progetto lavorativo. A colpire il pubblico di Discovery è stata la spontaneità e la trasparenza che ha mostrato con la sua conduzione. Nonostante il successo ottenuto recentemente in TV, è sicuro che Giulia non abbandonerà mai la sua carriera sui social.

Dopo il successo avuto a Uomini e Donne, Giulia è riuscita a conquistare una gran fretta di fan attraverso il suo account su Instagram. Da anni sulla cresta dell’onda social, negli ultimi tempi è trapelata un’indiscrezione riguardo i guadagni della De Lellis sui social. Stando a quanto vociferato, l’influecer guadagnerebbe circa dieci mila euro a post o per tre storie consecutive.