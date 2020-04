Giulia De Lellis: parla dei problemi col lavoro avuti nell’ultimo periodo

Nell’ultimo periodo la protagonista indiscussa del gossip è Giulia De Lellis, ex corteggiatrice del gossip. Ha fatto molto parlare l’inaspettato ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante. L’influencer, dopo una breve pausa dai social, è tornata e ha voluto parlare dei problemi avuti col lavoro.

LA BREVE PAUSA SOCIAL – E se sono in molti ad apprezzare questo ritorno, sono anche in molti che criticano. Dietro alla coppia di Uomini e Donne, infatti, si sono create varie insinuazioni. Inoltre, la De Lellis ha ricevuto varie critiche per la sua scelta, ma sempre che tutto ciò non abbia scalfito la bella influencer. Giulia, però, ha deciso di prendersi una breve pausa dai social, sparendo per qualche ora dal web:

“Eccomi qua, intanto ciao a tutti, spero voi stiate bene, spero che la vostra quarantena stia continuando ad andare nel migliore dei modi. Io mi sono presa un piccolo momento per starmene per i fatti miei, per rimanere un po’ distante dai social e devo dire che fa sempre bene e anzi ve lo consiglio. Ogni tanto ci sta”.

LE DIFFICOLTÀ COL LAVORO – Con l’emergenza Coronavirus, tutto il mondo si è fermato. Sono stati molti i settori lavoratori che sono stati costretti a mettere in pausa, attendendo la fine di questa quarantena. Giulia De Lellis ha rivelato che in questo difficile periodo, ha avuto problemi col lavoro:

“Nel frattempo sono andata avanti con tutti i miei progetti lavorativi, mi sono fatta un sacco di piani, ho organizzato tutto il lavoro che per un attimo si stava interrompendo, ma che per fortuna sta ripartendo nel migliore dei modi. Ce la stavamo vedendo davvero brutta tutti, ma sembrerebbe che le cose si stiano sistemando”