Giulia De Lellis, ha partorito? La risposta dell’influencer

Per Giulia De Lellis il parto, ormai, è alle porte. Stando a quanto rivelato da fonti, vicine all’influencer, la futura mamma ed il suo compagno si troverebbero già in ospedale, in attesa del fatidico momento.

C’è un dettaglio, tuttavia, che non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Di seguito, le parole di Amaedeo Venza: “Giulia De Lellis è in clinica al Gemelli, alle 13.00 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio. Super scortata ed in massima riservatezza.”

Alcuni hanno appoggiato la scelta dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, altri, invece, l’hanno criticata; ritenendo l’intera situazione esagerata. L’indiscrezione sembrerebbe essere giunta anche alle orecchie della diretta interessata. Il volto noto, implicitamente, ha risposto. Non una parola, ma solo un’immagine. Nella foto pubblicata nelle stories di Instagram, la De Lellis ha lasciato intravedere solo le buste della spesa, poggiate sul rullo trasportatore. Nulla di più.

L’esperto di gossip è intervenuto immediatamente, esprimendo la sua opinione:” È ovvio che sono storie per depistare. L’avete vista in viso nella storia? No. È un lieto evento.” Per alcuni, Giulia è già in travaglio. Per altri, invece, non ancora. La data del parto, stando a quanto trapelato, sarebbe stata fissata nei primi giorni di Ottobre.

Ciò che è certo è che la coppia ha deciso di viversi questo momento magico silenziosamente e lontano da luci e voci indiscrete. Non resta, dunque, che aspettare la notizia ufficiale della nascita di Priscilla.