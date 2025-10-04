domenica, Ottobre 5, 2025
HomeSpettacoloGossipGiulia De Lellis, ha partorito? La risposta dell’influencer
Gossip

Giulia De Lellis, ha partorito? La risposta dell’influencer

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
giulia de lellis
fonte: account ufficiale Instagram

Per Giulia De Lellis il parto, ormai, è alle porte. Stando a quanto rivelato da fonti, vicine all’influencer, la futura mamma ed il suo compagno si troverebbero già in ospedale, in attesa del fatidico momento.

C’è un dettaglio, tuttavia, che non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Di seguito, le parole di Amaedeo Venza: “Giulia De Lellis è in clinica al Gemelli, alle 13.00 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio. Super scortata ed in massima riservatezza.

Alcuni hanno appoggiato la scelta dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, altri, invece, l’hanno criticata; ritenendo l’intera situazione esagerata. L’indiscrezione sembrerebbe essere giunta anche alle orecchie della diretta interessata. Il volto noto, implicitamente, ha risposto. Non una parola, ma solo un’immagine. Nella foto pubblicata nelle stories di Instagram, la De Lellis ha lasciato intravedere solo le buste della spesa, poggiate sul rullo trasportatore. Nulla di più.

L’esperto di gossip è intervenuto immediatamente, esprimendo la sua opinione:” È ovvio che sono storie per depistare. L’avete vista in viso nella storia? No. È un lieto evento.” Per alcuni, Giulia è già in travaglio. Per altri, invece, non ancora. La data del parto, stando a quanto trapelato, sarebbe stata fissata nei primi giorni di Ottobre.

Ciò che è certo è che la coppia ha deciso di viversi questo momento magico silenziosamente e lontano da luci e voci indiscrete. Non resta, dunque, che aspettare la notizia ufficiale della nascita di Priscilla.

Articolo precedente
Napoli, Alex Meret è il leader silenzioso della squadra: dal 2018 in azzurro, la scorsa estate il giusto riconoscimento
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode