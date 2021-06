Giulia De Lellis, per Love Island è flop di ascolti: “Solo l’1% di share”

Solo pochi giorni fa Giulia De Lellis ha debuttato con Love Island, reality dove per la prima volta veste i panni della conduttrice. Se sono fioccati i complimenti per il suo esordio nel mondo della conduzione televisiva, stessa cosa non si può dire per gli ascolti. Stando a quanto emerso, infatti, la prima puntata del programma sembra esser stata un flop.

CROLLO DI ASCOLTI – Dopo la messa in onda su Discovery Plus e su Real Time della prima puntata del reality, sono stati tantissimi i complimenti per la De Lellis. Questo, infatti, è stato il prima programma televisivo che l’ha vista al timone della conduzione. Se per Giulia si è trattato di un vero successo, ciò non è accaduto con Love Island.

Come emerso da una recente IG Story di Amedeo Venza, il reality di Giulia si è rivelato un flop. Sebbene sia andata in onda solo la prima puntata, il reality ha totalizzato un media circa 277.000 spettatori, poco meno dell’1% di share. Sono numeri molto bassi se si tiene conto degli ascolti che solitamente raccolgono trasmissioni simili.

Dopo questa rivelazione, Venza ha comunque voluto aggiungere che: “C’è da sottolineare che gli ascolti riguardano la messa in onda su Real Time, quindi rete nazionale, ma a quanto pare per ora non ha convinto il pubblico”.

Probabilmente, a non giovare agli ascolti del programma potrebbero essere le emittenti in cui viene trasmesso. Discovery Plus è un canale a pagamento, mentre Real Time va in onda alle 20:20, ma, da quanto emerso, non raccoglierebbe abbastanza telespettatori. Nonostante ciò, però, sui social i sostenitori dell’influencer non smettono di complimentarsi con lei per il suo modo di condurre.