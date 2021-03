Giulia De Lellis perde migliaia di followers: lei si scusa con tutti

Era diventato ormai virale il video girato nel salotto di Barbara D’Urso, nel quale appariva Giulia De Lellis intenta a parlare di alcune ragazze in carne. Le parole dette dalla web influencer non erano certo passate inosservate.

Il video ha fatto ultimamente il giro del web arrivando così a più persone possibili. La De Lellis aveva dichiarato: “Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con un pancione così, con una coscia che è quattro delle mie”. Parole dure che avrebbero potuto sicuramente ferire qualcuno. Proprio per questo il numero dei suoi followers ultimamente, è drasticamente calato.

IL VIDEO DI GIULIA DE LELLIS GIRATO SU YOUTUBE PER SCUSARSI – Per una tale occasione, la De Lellis ha ripreso ad utilizzare il suo profilo su Youtube, girando così un video nel quale si scusa con i suoi followers. Lo ha fatto sapere a tutti tramite alcune stories su Instagram dichiarando:

“Eccomi qua, scusate ma stavo girando un video. Per chi si fosse perso qualcosa ultimamente è uscito un video vecchissimo di me e ci tenevo a far chiarezza su determinate cose dette al tempo. Non l’ho fatto qui su Instagram per non rompervi troppo le scatole. Magari non importa a tutti, ma a qualcuno so che è stato toccato e quindi ci tenevo“.

Certo è che la De Lellis, come lei stessa ha mostrato nel video, è stata offesa pesantemente in seguito alla visualizzazione di quel video pubblicato su Tik Tok. Ci sono stati veri e propri insulti, fino ad arrivare alle minacce fisiche. Ha proseguito dichiarando di essersi pentita e di essere cresciuta e di sapere ora l’importanza delle sue parole. Per vedere il video clicca qui.