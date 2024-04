Giulia De Lellis: prima con Andrea Damante e poi con Giano Del Bufalo

Conclusa la sua storia con Carlo Beretta, Giulia De Lellis è tornata nuovamente ad essere protagonista della cronaca rosa. L’influencer romana, infatti, continua a finire nel mirino del gossip per i suoi avvistamenti insieme prima ad Andrea Damante e poi a Giano Del Bufalo. Cosa sta succedendo?

DIVISA TRA DAMANTE E DEL BUFALO – Annunciata la sua rottura con Carlo, i fan di Giulia hanno iniziato a notare i “mi piace” di Andrea Damante ai vari post dell’ex fidanzata. Dal canto suo, anche il dj veronese è tornato nuovamente single, dopo aver chiuso la sua turbolenta storia d’amore con Elisa Visari.

Ovviamente questi due scoop hanno fatto tornare a sognare i fan dei Damellis. Nel frattempo, però, la De Lellis è stata vista in compagnia di Giano, fratello di Diana Del Bufalo, ex volto di Amici e amata attrice. I due non hanno nascosto di essere insieme. Giano ha prima condiviso un breve video della ragazza, mentre quest’ultima lo ha menzionato in una sua IG Story.

Sembrava che l’influencer avesse in corso un flirt con il fratello di Diana, ma una recente segnalazione ha cambiato totalmente le carte in tavola. È divenuto virale sui social un video che vede protagonista proprio l’ex corteggiatrice prendersi un caffè con Damante in un bar a Roma.

Sembrava che le segnalazioni fossero terminate, ma, in realtà, i colpi di scena non sono affatto conclusi. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto di una casa che sembra proprio quella di Del Bufalo.

Nel frattempo, però, a Deianira Marzano è giunta una piccante segnalazione sui Damellis. Una fan dell’esperta di gossip ha rivelato che Giulia e Andrea avrebbero soggiornato nella stessa camera di un albergo un paio di mesi fa, quando ancora erano entrambi impegnati. Quest’ultima segnalazione, ovviamente va presa con le pinze. Cosa sta succedendo, quindi, nella vita sentimentale della De Lellis?