Giulia De Lellis: problemi in famiglia o possibile lutto? Spunta l’indizio

I fan della web influencer Giulia De Lellis, sono molto preoccupati per un indizio da lei stessa pubblicato sui social. Molto probabilmente la ragazza non sta vivendo un bel periodo e ha deciso di farlo sapere a tutti i suoi seguaci, ma cosa sta accadendo esattamente?

GIULIA DE LELLIS: IL POST SUI SOCIAL – La ragazza ha pubblicato un post nelle Instagram stories in cui appare uno sfondo nero e infondo un cuore spezzato. Cosa avrà voluto dire con un tale indizio? Ci sono state diverse supposizioni da parte dei fan, anche in merito alla sua relazione con Carlo Beretta.

LE IPOTESI DEI FAN DOPO LA STORIA DI GIULIA DE LELLIS – Alcuni hanno addirittura pensato che Giulia e Carlo si siano lasciati dopo il viaggio a Dubai. In realtà, anche se i due non pubblicano molti post insieme, sembra che le cose stiano andando a gonfie vele. Il motivo della pubblicazione del cuore spezzato potrebbe essere un altro.

ALTRE IPOTESI: IL MOTIVO DEL CUORE SPEZZATO – Molto probabilmente la ragazza sta avendo problemi in famiglia oppure, stando a quanto riportano i gossip, avrebbe potuto aver subito un lutto familiare. Fatto sta che sul suo Instagram non c’è alcuna menzione ad un possibile lutto, anzi. Tutti i post pubblicati ultimamente sono inerenti al recente viaggio a Dubai.

IL VIAGGIO A DUBAI: LE CRITICHE – Una volta tornata da Dubai, Giulia avrebbe dovuto fare una quarantena che a quanto pare non ha rispettato. In realtà, lei ci ha tenuto a precisare ai suoi fan che l’hanno a lungo attaccata per questo, che se si sta fuori dall’Italia per 120 ore non è necessaria alcuna quarantena una volta tornata a casa. Indispensabile è il tampone, che lei ha fatto, e con il quale è risultata anche negativa.