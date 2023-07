Giulia De Lellis pronta a tornare in Tv nelle vesti di conduttrice

Le emittenti televisive si preparano al nuovo anno e alla preparazione dei nuovi palinsesti. Nel corso della presentazione dei nuovi programmi in onda su Discovery, è stato annunciato anche l’arrivo di Giulia De Lellis nelle vesti di conduttrice.

L’influencer, infatti, dopo aver fatto l’ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi, ha progressivamente scalato le vette raggiungendo numeri importanti sui social.

La De Lellis questa volta è pronta a riprendere il timone della conduzione. Si tratta di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, nuovo programma in onda su Discovery che vedrà come partecipanti quattro coppie che stanno vivendo un momento di crisi e che al termine dell’esperimento dovranno decidere se lasciarsi o continuare la propria vita insieme.

Come sarà Giulia nelle vesti di conduttrici? In realtà non si tratta della sua prima esperienza. L’infuencer, infatti, ha già condotto nel 2021 Love Island e quest’anno Call of beauty.