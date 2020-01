Giulia De Lellis pubblica una foto sui social: frecciatina per Damante?

Giulia De Lellis attualmente viene considerata un’influencer per la sua attività sui social. Posta infatti ogni giorno un certo di numero di foto che le hanno consentito di arrivare a milioni di followers. Ha raggiunto ancor di più il ‘successo’ con l’uscita del suo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’ nel quale attacca Andrea Damante per averla tradita in passato.

GIULIA DE LELLIS: IL POST PUBBLICATO È UNA FRECCIATINA PER ANDREA DAMANTE?- La De Lellis ha pubblicato un post nel quale si mostra mentre si tocca i capelli al vento, vestita con una tuta in pelle nera. La didascalia riporta: ‘Tu sei preziosa’ (you are valuable). Che sia una frecciatina per Andrea Damante?. Il ragazzo infatti si trova in vacanza con la sua nuova fidanzata Claudia, forse con questo post La De Lellis avrà voluto ricordare a sé stessa e agli altri che lei è troppo per uno come Andrea?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: I DUE HANNO SERIE INTENZIONI- A differenza di Belen, ex di Andrea Iannone, appunto, Giulia sembra intenzionata ad una storia seria con Iannone. La ragazza infatti pare proprio che da un po’ si sia trasferita a Lugano per convivere appunto con il suo nuovo amore. E chissà forse in un futuro parleremo anche di matrimonio. Pensate che le cose tra i due possano durare? Fatto sta che per ora Andrea Damante pur non essendo più fisicamente nella sua vita le viene ancora posto davanti, viene spesso nominato alla sua presenza e il suo nome appare spesso connesso con quello di Andrea. Riuscirà mai a liberarsene?