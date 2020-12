Giulia De Lellis non ha fatto la quarantena dopo il viaggio a Dubai: l’influencer spiega il perché

Nuovamente al centro della polemica è Giulia De Lellis. Questa volta l’influencer sarebbe stata accusata di non aver fatto la quarantena dopo essere tornata dal viaggio a Dubai. La De Lellis ha deciso di intervenire, chiarendo così la questione.

Recentemente Giulia è, appunto, volata a Dubai, al suo fianco il suo attuale fidanzato Carlo Beretta. Riguardo al viaggio, l’ex corteggiatrice ha spiegato che è stato fatto per motivi di lavoro. Durante i giorni a Dubai, ad accendere il gossip è stato l’arrivo di Andrea Damante insieme a Elisa Visari. A svelare il mistero dietro la strana coincidenza è stato il settimanale Chi. Il viaggio era stato organizzato quando i due stavano ancora insieme, tanto da aver pagato il volo e l’alloggio. Nonostante la fine della loro love-story, i due hanno comunque deciso di andare in vacanza.

Tornata in Italia, l’influencer ha voluto condividere la notizia ai fan, annunciando di aver finito le riprese del film in cui reciterà. Nei giorni scorsi, infatti, Giulia ha annunciato che approderà al grande schermo, recitando in un film di Fabio Volo dove interpreterà se stessa.

“Eccomi qua ragazzi, allora io ho finito le riprese. Grazie a tutti ovviamente per i messaggi… Ovviamente ho fatto il tampone, altrimenti sul set non mi fanno neanche avvicinare. È negativo”, ha annunciato in una storia su Instagram. Sebbene la ragazza abbia rassicurato di essersi sottoposta al tampone e di essere uscita negativa, il web non ha risparmiato le critiche. Gli utenti dei social hanno infatti accusato la De Lellis di non aver rispettato le norme anti-Covid, non essendosi sottoposta alla quarantena obbligatoria prevista dalla legge quando si viaggia all’estero.

“Non faccio la quarantena perché…” – Visto il gran numero di critiche ricevute, Giulia De Lellis ha deciso di intervenire, chiarendo immediatamente la questione. Tramite sempre le storie di Instagram, l’influencer ha infatti spiegato:

“Non faccio la quarantena perché sono stata poco meno di 120 ore. Se si sta in quella fascia lì di ore non è obbligatoria la quarantena. Se si superano invece queste 120 ore circa bisogna fare la quarantenza per forza. Quindi io sono potuta tornare serenamente a lavoro, ovviamente facendo test vari ecc, come è giusto che sia”.