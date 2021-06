Giulia De Lellis racconta perché ha scelto Carlo Beretta come suo fidanzato

Giulia De Lellis è stata intervistata da ”Novella 2000”, ha parlato della sua prima esperienza come conduttrice per ”Love Island”, attualmente in onda su Real Time. Ha poi deciso di svelare dei dettagli inediti sulla sua attuale storia d’amore che sta vivendo con Carlo Beretta.

L’impegno con ”Love Island” l’ha portata per la prima volta lontana dalla sua dolce metà. Carlo infatti si trova in Italia, mentre lei sta in Gran Canaria, dove attualmente si sta svolgendo il reality. “Spero che possa raggiungermi”, ha dichiarato Giulia De Lellis.

Molti credevano che la storia d’amore con Andrea Damante sarebbe durato, anche oltre il tradimento di lui. In realtà così non è stato, perché la ragazza non si è sentita sicura di continuare. Attualmente però sembra essere molto felice con Carlo Beretta. Ma cos’ha di speciale questo ragazzo?

GIULIA DE LELLIS HA SPIEGATO COS’HA DI SPECIALE IL SUO FIDANZATO CARLO BERETTA – Giulia De Lellis, circa il suo attuale fidanzato ha svelato cos’ha di tanto speciale: “Lui è un ragazzo che non ha età”. Poi ancora: “Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. Ed è più unico che raro”.

Ha poi dichiarato che ha una sensibilità fuori dal comune ed è anche molto profondo. Per quanto riguarda ”Love Island”, va detto che è un programma nel quale si cerca l’amore in tv. Ecco cos’ha dichiarato Giulia De Lellis a tal proposito: “Ci sono persone che dubitano di poter trovare l’amore in tv. Io sono la prova esistente che si può. In realtà ci si può innamorare ovunque secondo me, ovviamente se si è propensi”. “Noi, ha dichiarato, ”Diamo la possibilità a questi ragazzi di vivere insieme 24 ore su 24 e le loro interazioni catturano la curiosità di chi segue”.