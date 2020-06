Giulia De Lellis riprende Andrea Damante a sua insaputa:”Sono scioccata”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due, infatti dopo un periodo di separazione si sono riconciliati e sembrano anche avere delle intenzioni piuttosto serie.

GIULIA RIPRENDE ANDREA A SUA INSAPUTA – Nel frattempo i due piccioncini continuano a fare compagnia ai loro followers sui social, Instagram compreso. Un video postato dalla stessa Giulia ha fatto sorridere i fan, mentre lei si è detta ‘scioccata’.

Il soggetto del video pubblicato dalla De Lellis è proprio Andrea Damante che si è mostrato intento a svolgere qualche attività che non si comprende bene. A quanto pare inizialmente il ragazzo era all’insaputa del fatto di essere ripreso. Una volta resosi conto ha sorriso alla sua Giulietta.

Giulia ha poi così risposto: Io volevo solo tornare a casa a fare merenda, e ha poi concluso ”Io sono scioccata”, facendo sorridere tutti i fan della coppia che, dato il loro ritorno insieme sono felici e non smettono per un attimo di seguirli sui social.

GIULIA E ANDREA: SERIE INTENZIONI – Ormai le intenzioni di Giulia e Andrea sono molto serie. Si, perchè dopo un periodo di separazione i due non solo ora convivono insieme ma sono anche pronti a sposarsi.

Per quanto riguarda quest’ultimo particolare non sappiamo molto, nemmeno una futura data. Anche perchè nessuno dei due ha mai detto nulla con chiarezza e certezza. Dunque per saperne di più non ci resta che attendere le parole dirette di uno dei due.