Giulia De Lellis risponde sui social ad alcune domande dei fan

Giulia De Lellis continua a far parlare di sè. In questi giorni si è parlato sicuramente molto del ritorno con Andrea Damante. Parole chiare e precise o foto nella quali compaiono insieme non ci sono ma ormai è ufficiale: i due sono tornati insieme. A testimoniarlo ci sono sicuramente le foto che li ritraggono nello stesso posto e inoltre le immagini scattate dal settimanale ‘Chi’.

GIULIA DE LELLIS RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE DEI FAN – Giulia De Lellis che attualmente si trova in quarantena con Andrea Damante ha risposto ad alcune domande e curiosità dei suoi fan e followers, scopriamo insieme qualche domanda più interessante.

GIULIA DE LELLIS: SI PUO’ AMARE DUE PERSONE CONTEMPORANEAMENTE? – Un utente le ha chiesto se fosse possibile amare due persone contemporaneamente, forse riferendosi ad Andrea Damante e Andrea Iannone. La risposta della De Lellis ha lasciato tutti spiazzati. Ha dichiarato: ‘Mah forse per un po’. Per me si può tutto. Però prima o poi una vincerà sull’altra’. Si riferiva forse al suo rapporto prima con Iannone e poi attualmente con Damante? Vi lasciamo qui la foto, riportata da IsaeChia, con la risposta data nelle Instagram stories:

GIULIA DE LELLIS: GRATA DI CIO’ CHE HA – Ad un’altra fan ha dichiarato di essere felice e grata di ciò che ha adesso. Da quando ha finito il percorso a Uomini e Donne ha detto di aver costruito tanto e che adesso, in questi giorni ferma in casa, ha riflettuto molto sulla strada fatta fino ad ora.

GIULIA DE LELLIS: ‘NON VIVERE MAI NEL TERRORE DEL GIUDIZIO’ – Ha inoltre dichiarato di non pensare mai alle critiche ricevute. Non si può piacere a tutti e dunque ha incitato i suoi fan a non pensare a chi critica poichè si vive nel terrore e nella paura.

LA FAMIGLIA NON APPREZZA DAMANTE? – Una fan le ha chiesto se realmente la sorella Veronica non apprezzasse Andrea Damante, ma lei ci ha tenuto a dichiarare che se lei fa una scelta che la rende felice perchè i suoi parenti non dovrebbero accettarlo? Sembra essere questa una vera e propria smentita, dunque.